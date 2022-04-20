В Золитуде в пожаре погиб человек

Во вторник в пожаре в Золитуде погиб человек, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).

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Вызов на улицу Силгалес поступил в 17.27 - в двухэтажном доме горела квартира и бытовые вещи. Площадь возгорания - два квадратных метра. На месте происшествия был обнаружен погибший. Еще до прибытия пожарных из дома эвакуировался один человек, который пострадал и был передан медикам скорой.

Как сообщалось, в результате пожара в Резекненском крае погибли три человека. В 13:28 VUGD получила вызов в Силмалскую волость, где, по предварительным данным, горел жилой дом. Прибыв на место, пожарные установили, что горит одноэтажный жилой дом площадью 80 кв. метров, а крыша здания уже провалилась. Рядом также сгорело около полугектара прошлогодней травы. До приезда пожарных из здания эвакуировали четырех человек. Двоих пострадавших передали медикам. Во время тушения пожара сотрудники VUGD обнаружили три тела.

Также помощь спасателей вчера понадобилась в волости Вишкю, Аугшдаугавский край, где в железобетонном ангаре горела фанера и ламинат, крыша ангара и крыша находящегося рядом заброшенного здания. Общая площадь возгорания составила 715 квадратных метров. Ночью пожар удалось локализовать, утром продолжились работы по тушению.

В общей сложности за минувшие сутки VUGD получила 116 вызовов, из них 85 на пожары.