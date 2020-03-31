Валга: эстонско-латвийскую границу пытались пересечь через частные дворы

Департамент полиции и погранохраны Эстонии в понедельник выявил в Валга четырех человек, пересекавших эстонско-латвийскую границу через частные дворы.

В понедельник местные жители в Валге сообщили в полицию о четырех пограничных инцидентах, когда лица, желающие пройти в Латвию из Эстонии, не пользовались для пересечения границы контрольно-пропускными пунктами, но искали возможности сделать это через дворы частных домов, сообщила во вторник пресс-служба Лыунаской префектуры.

Отреагировавшие на эту информацию полицейские патрули задержали в Валге в течение дня четырех человек, каждый из которых был оштрафован на 40 евро за нарушение закона о государственной границе. Затем полиция объяснила им необходимость двухнедельного нахождения дома, задержанные закрепили это обязательство своими подписями.

Ни у одного из четверых не было никаких признаков заболевания и им было разрешено отправиться к месту жительства.

Полиция благодарит местных жителей, которые очень помогают сотрудникам правоохранительных органов как в приграничных районах, так и в других местах. Кроме того, полиция просит всех вести себя законопослушно и соблюдать правила, установленные в интересах общественного здоровья, потому что, чем более приложить усилий в данный момент, тем быстрее пройдет это трудное время и восстановится нормальный ритм жизни.