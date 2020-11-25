"Вам оставили наследство!": в Латвии активизировались интернет-мошенники
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Нынешней осенью активизировались мошенники, которые ищут своих потенциальных жертв с помощью рассылки по электронной почте. Как отмечают в полиции, преступники отправляют письма, в котором информируют получателя якобы об оставленном ему большом наследстве за пределами Латвии.

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Затем жертву просят заполнить анкету, отправить паспортные данные, информацию о счете в банке и т. д. Кроме того, адресата просят погасить некоторые издержки, связанные с получением наследства, услуги адвоката и т.д.

По информации 3-го отдела Управления по борьбе с экономическими преступлениями Главного управления полиции, мошенники просят "наследников" ответить на письмо как можно быстрей, чтобы те могли скорей получить оставленные им деньги.

Когда жертвы соглашаются произвести платежи за мошеннические услуги, преступники отправляют им реквизиты для осуществления денежных переводов. После получения денег от потерпевших общение прекращается и обещанное наследство, естественно, не выплачивается.

В полиции предупреждают, что периодически преступники меняют легенду: иногда они обещают наследство, а бывает, что дорогой подарок и вознаграждение за какую-либо услугу.

"Даже если эти люди отправят вам отсканированные копии документов по электронной почте, не спешите в это поверить! Подделка документов обычно не является проблемой для мошенников", — отмечают полиции.

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