"Вам посылка — нужно доплатить пошлину!": VID предупреждает жителей Латвии о мошенниках

Таможенное управление Службы госдоходов (VID) предупреждает жителей Латвии об очередном виде мошенничества: в электронной переписке преступники выдают себя за почтовых операторов или организации, доставляющие почтовые отправления.

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Мошенники сообщают человеку по электронной почте, что посылка должна быть доставлена ​​в ближайшие дни, но за нее нужно произвести оплату, которую якобы требует таможня.

"К сожалению, бывают случаи, когда граждане опрометчиво реагируют на призыв мошенников и переводят на предоставленный ими номер счета значительные суммы денег", — отметили в Службе госдоходов.

И хотя первое электронное письмо обычно содержит только приглашение связаться с ведомством, уже в следующем послании содержится как номер счета, на который нужно перевести определенную сумму, так и дополнительные аргументы о том, что "пошлину" нужно заплатить как можно скорей.

Опознать мошенников можно, обратив внимание на имя отправителя — преступники используют электронную почту, созданную на интернет-платформе; традиционно — в тексте заметны несколько грамматических ошибок, так как они переведены с иностранного языка с помощью машинного перевода.

Прежде чем связаться с отправителем этого письма, подумайте, действительно ли вы оформляли какой-либо заказ или вам могли что-то отправить из другой страны. У каждой посылки имеетсяномер отслеживания. Если он не указан, значит, по электронной почте с вами связались мошенники.

Таможенное управление призывает латвийцев быть осмотрительными и перед тем, как совершить какое-либо действие ( в том числе и денежный перевод), связаться с почтовым оператором, найдя контактную информацию на официальной странице в интернете.

"Напоминаем: таможенный контроль почтовых отправлений не является платной услугой. Информацию об этом можно получить по телефону для консультаций VID 67120000, выбрав тему "Таможня"", -резюмировали в Службе госдоходов.