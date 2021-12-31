"Вам пришла посылка — оплатите": Latvijas Pasts предупреждает о новом виде мошенничества

Предприятие Latvijas Pasts предупреждает жителей Латвии о новом виде обмана: клиенты получают мошенническую информацию о якобы полученной посылкe, за которую необходимо перечислить деньги.

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Если вы получили подозрительное сообщение (см. фото), ни в коем случае не заходите на мошеннические сайты и никогда не передавайте преступникам свои личные данные.

Latvijas Pasts напоминает, что электронная почта предприятия и сайт всегда заканчивается на http://pasts.lv . Все остальное можно считать мошенническими новостями.

Всю информацию о деятельности почты можно узнать в Клиентском центре: 67008001, 27008001, info@pasts.lv.