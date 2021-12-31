"Вам пришла посылка — оплатите": Latvijas Pasts предупреждает о новом виде мошенничества
Foto: Latvijas Pasts

Предприятие Latvijas Pasts предупреждает жителей Латвии о новом виде обмана: клиенты получают мошенническую информацию о якобы полученной посылкe, за которую необходимо перечислить деньги.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Если вы получили подозрительное сообщение (см. фото), ни в коем случае не заходите на мошеннические сайты и никогда не передавайте преступникам свои личные данные.

Latvijas Pasts напоминает, что электронная почта предприятия и сайт всегда заканчивается на http://pasts.lv . Все остальное можно считать мошенническими новостями.

Всю информацию о деятельности почты можно узнать в Клиентском центре: 67008001, 27008001, info@pasts.lv.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Статьи по теме:
 
Читать комментарии (1) Комментировать
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
Dokobit Article Novembris RU
DELFI Brand Studio Читайте также
Кофе Costa Coffee теперь доступен и в Wolt
Модные тенденции макияжа и причесок в 2022 году
Да будет праздник! Идеи для торжественного оформления стола
Успеть в последний момент: заказывай подарки в Wolt!
Модные тенденции: советы стилиста для праздничных нарядов
Больше двигаться и улыбаться: тестируем новые смарт-часы Huawei
Производители Рижского порта имеют доступ к регулярному морскому маршруту в Норвегию
Традиции и ритуалы для красивых и душевных праздников