"Вам звонят из банка": за две недели в ноябре мошенники выманили у жителей Латвии более 200 000 евро

В период с 1 по 14 ноября Госполиция получила информацию со всех регионов Латвии, где жертвами преступных международных схем стали местные жители. Общая сумма ущерб оценена в 208 000 евро.

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По сообщению пресс-службы Госполиции, больше всего денег потеряли жители, которые согласились участвовать в сомнительных инвестиционных платформах и поверили в получение быстрой прибыли. У жителя Видземе подобным образом мошенники увели 91 000 евро, у жителя Латгалии — около 35 000 евро, у жителей Земгале — более 11 000 евро, у рижанина — около 10 000 евро.

Также актуальной остается схема мошенничества, при которой преступники выдают себя за работников банков. Кроме того, злоумышленники выманивают у своих жертв деньги или личные данные, незаконно используя логотипы DPD Latvija и Omniva Latvija.

В полиции рассказали, что 2 ноября было получено заявление от жителя Екабпилса, который сообщил, что в сети Facebook с ним связался незнакомец, обещавший прибыль при на бирже криптовалюты. Мужчина доверился и установил на своем компьютере демонстрационный режим Skype, позволяющий посторонним получить доступ к его компьютеру.

Изначально он дистанционно прошел курс обучения и полагал, что его вложения окупились. Когда через некоторое время мужчина поинтересовался возможностью получения заработанных денег, то понял, что его обманули. Путем обмана мошенники выманили у него 11 106 евро. По делу начат уголовный процесс.

4 ноября в Земгальский участок Рижского регионального управления полиции поступило заявление от рижанина, который сообщил, что в течение месяца обманным путем у него выманили 10 624 евро.

Потерпевший потерял деньги на платформе Blockcha

Еще один случай мошенничества зафиксирован в Валмиерском участке, куда с заявлением обратился местный житель, лишившийся 91 000 евро. Как следует из материалов дела, мужчина нашел в интернете инвестиционную платформу. Получив консультации о возможностях инвестирования, он поверил в рекордную прибыль, и решил вложить в дело как можно больше денег. Для этого он заложил свое имущество, набрал долгов, а также оформил кредиты. С июля по октябрь таким образом он "инвестировал" 91 000 евро, надеясь получить 150 000 евро. Однако потерпевший потерял все и нажил себе проблем.

По такой же схеме был обманут и житель Лудзенского края, который "играя на бирже", потерял свои 12 000 евро. Кроме того, мошенники офрмили на его имя 11 кредитов, таким образом увеличив сумму ущерба до 23 000 евро.

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