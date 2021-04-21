Вандал изрисовал свастиками участок и машину полиции, а также памятники

По информации пресс-службы Латгальского регионального управления полиции, 17 апреля неизвестный вандал изрисовал свастиками фасады нескольких домов, а также полицейский автомобиль

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Сообщение о том, что на трафарированной машине Госполиции появилась черная свастика, было получено ранним утром 17 апреля. Свастика также была нарисована на фасаде здания Госполиции, а также на фасадах частных и муниципальных домов. Также свастику нашли на нескольких памятниках на Бозовском кладбище.

В ходе расследования полиция установила личность подозреваемого — им оказался ранее не судимый местный житель 1961 г.р. Свою вину в содеянном он полностью признал.

По делу начат уголовный процесс. Хулигану грозит до двух лет лишения свободы.