Вандалы изрисовали мемориал памяти жертв крушения парома "Эстония"
Foto: DELFI.ee

Находящийся в центре Таллинна мемориал "Прерванная линия", посвященный памяти жертв крушения парома "Эстония", ночью пострадал от рук вандалов.

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К мемориалу возложены цветы, там зажжены свечи, но картину портит граффити, которым изрисовали мемориал. Начато расследование.

Паром "Эстония" затонул 28 сентября 1994 года по пути из Таллинна в Стокгольм. В результате крушения погибли 852 человека (из них 757 считаются пропавшими без вести), спасти удалось 137 человек. На борту парома находились граждане Эстонии, Латвии, Финляндии и т.д.

Мемориал "Прерванная линия" был открыт 27 сентября 1996 года.

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