Вандалы повредили более сотни сигнальных столбиков, ущерб оценен в 5000 евро
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По информации ГАО Latvijas valsts ceļi, на региональной дороге P119 Кулдига — Алсунга — Юркалне, на участке от Алсунги до Юркалне неизвестные злоумышленники повредили большое количество светоотражающих сигнальных столбиков.

Кулдигское отделение ГАО Latvijas valsts ceļi уже обратилось с заявлением в Госполицию с просьбой начать уголовный процесс.
Всего повреждены 140 сигнальных столбиков, установленных осенью прошлого года. Причиненный госдорогам ущерб составил около 5000 евро.

В LVC подчеркнули, что порча дорожного инвентаря влияет на безопасность дорожного движения, поскольку в темное время суток отсутствие сигнальных светоотражащих столбиков может стать причиной серьезных ДТП с трагическим исходом.

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rus.DELFI.lv

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rus.DELFI.lv
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