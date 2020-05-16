Варакляны: сильный ветер повалил дерево на человека, пострадавший погиб

По данным пресс-центра Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС), в субботу сильный порыв ветра повалил в Вараклянах дерево, которое при падении задавило человека. От полученных травм он скончался.

Как отмечают в ГПСС, в период с 13.00 по 16.00 помощь спасателей требовалась в 13 случаях. В основном им приходилось убирать с проезжей части поваленные деревья.

В свою очередь в Риге с крыши одной из пятиэтажек оторвало кусок жести, который пришлось срочно убирать. В Даугавпилсе сильный ветер повалил дерево на машину, к счастью, ЧП обошлось без пострадавших.

По прогнозам синоптиков, сильный ветер ожидается также и в воскресенье. Жителей призывают соблюдать осторожность.