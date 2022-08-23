Вблизи белорусско-латвийской границы задержали объявленного в розыск подозреваемого

Полоцкие пограничники совместно с сотрудниками Верхнедвинского РОВД в населенном пункте Друя задержали гражданина Республики Беларусь.
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Как отмечает пресс-центр Государственного пограничного комитета Республики Беларусь, он находился в розыске за совершение кражи.
В настоящий момент 57-летний задержанный находится под стражей. Максимальное наказание за вышеуказанное преступление — лишение свободы до четырех лет.
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