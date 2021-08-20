Вчера семи жителям, заплутавшим в лесу, понадобилась помощь спасателей

С наступлением грибного сезона прибавилось работы у спасателей. Только за минувшие сутки помощь Государственной пожарно-спасательной службы понадобилась семи жителям страны, заблудившимся в лесу.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В минувшие сутки спасателей понадобилась некоему человеку в волости Индрану Мадонского края. Три заплутавших в лесу человека были обнаружены в волости Земитес Тукумского края. Еще трем жителям в волости Румбас Кулдигского края понадобилась помощь спасателей, чтобы выйти из леса.

В волости Таборес Аугшдаугавского края еще один человек выбрался из леса своими силами. Хотя уже предполагалось, что ему потребуется помощь.

Государственная пожарно-спасательная служба напоминает: если вы отправляетесь в леса за грибами или ягодами, нужно обязательно иметь при себе полностью заряженный мобильный телефон. В случае необходимости нужно звонить оперативным службам по номеру 112.

Если человек понял, что не может своими силами выбраться из леса, нужно звонить спасателям и в разговоре с ними перечислять по возможности конкретные ориентиры (в каком месте человек зашел в лесной массив, долго ли шел, встречались ли на пути природные или искусственные объекты и так далее).