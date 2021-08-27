Вчера спасатели помогли троим заблудившимся в лесу людям
Foto: Shutterstock

За минувшие сутки помощь Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) потребовалась трем людям, которые заблудились в лесу, сообщили агентству LЕТА в ГПСС.

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Вчера помощь спасателей понадобилась в Дундагской волости Талсинского края, где один человек заблудился в лесу. В свою очередь в Гаркалне нашли двух заблудившихся в лесу людей.

С начала этого года ГПСС зарегистрировала в общей сложности 57 вызовов на происшествия, когда требовалась помощь в поисках потерявшихся в лесу людей, из них 38 случаев зарегистрировано с 1 июля.

ГПСС напоминает, что, отправляясь в лес за грибами или ягодами, нужно помнить о безопасности и брать с собой заряженный мобильный телефон, чтобы при необходимости можно было позвонить в службу экстренной помощи по телефону 112.

Если человек понимает, что самостоятельно выбраться из леса не удастся, то нужно вызвать спасателей и назвать им как можно более конкретные ориентиры — где человек вошел в лес, как долго он пробыл в лесу, какие объекты он пересек или миновал.

За прошедшие сутки в ГПСС поступило 54 вызова — 16 на тушение пожара, один из которых был лесной пожар, 26 — на спасательные работы, а 12 вызовов оказались ложными.

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LETA

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LETA
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