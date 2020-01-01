Вчера спасатели помогли убрать 27 сломанных ветром деревьев в различных районах Латвии

Вчера спасатели помогли убрать 27 деревьев, сломанных сильным ветром, в различных районах Латвии, сообщила агентству LЕТА представитель Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) Агрита Витола.

По ее словам, вызовы в связи с причиненными ветром разрушениями работники ГПСС получали с 17 до 20 часов 31 декабря.

Ветер ломал деревья во многих районах Латвии — в Риге, Рижском регионе, Юрмале, Ауце, Тервете, Вецумниеки, Салацгриве и других местах. В Огре ветер повалил центральную городскую праздничную елку.

За прошлые сутки работники ГПСС потушили 47 пожаров, провели 39 работ по спасению. За минувшие сутки в пожарах никто не погиб и не пострадал.