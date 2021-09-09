Вчера в ДТП в Латгале погиб пешеход

Вчера в дорожно-транспортном происшествии (ДТП) в Латгале погиб пешеход, всего в авариях пострадали 14 человек, сообщили в Государственной полиции.

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В Рижском регионе в авариях пострадали 11 человек, из них четыре пешехода и один велосипедист, два человека получили травмы в ДТП в Видземе, а в аварии в Латгале погиб один человек.

Всего за сутки в стране зарегистрировано 99 ДТП, из них 12 - с пострадавшими.

В течение дня в Рижском регионе произошло 61 дорожно-транспортное происшествие, в Земгале - восемь, в Видземе, Курземе и Латгале - по десять ДТП.

На латвийских дорогах были задержаны 10 водителей, которые сели за руль в нетрезвом виде, и один, управлявший автомобилем под воздействием наркотиков.

Вчера в Рижском регионе и Латгале были остановлены по два нетрезвых водителя, а в Риге был задержан один водитель, употреблявший наркотики. В Курземе полиция задержала четырех нетрезвых водителя, а в Видземе и Земгале - по одному водителю.

За минувшие сутки полицейские составили 236 протоколов об административных правонарушениях на дорогах Латвии за превышение разрешенной скорости движения, а один протокол был составлен за агрессивное вождение.