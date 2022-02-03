Вчера в пожарах пострадали четыре человека

В среду в 22.06 Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD) получила вызов в волость Дундагас, Талсинский край, где открытым пламенем горела одноэтажный дом. Площадь горения составила 85 квадратных метров, к приезду спасателей рухнула крыша. Из горящего дома спасатели вывели человека и собаку. Пострадавшего передали медикам скорой. Около двух часов ночи работы закончились. Детектор дыма в жилье установлен не был.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Около пяти часов вечера спасатели мчались на вызов в волость Риебини, Прейльский край, в одноэтажном доме горел диван и комната площадью 20 квадратных метров. Пострадали два человека, которых передали медика скорой. Один из пострадавших смог выбраться наружу сам, второго - вынесли спасатели. В 19.13 сотрудники VUGD закончили работу. В доме не было ни детектора дыма, ни огнетушителя.

В 13.31 был получен вызов на улицу Ригас в Кекаве, где в двухэтажном здании в торговом помещении загорелся электроприбор, площадь возгорания составила 0,1 кв. метра. Сработала автоматическая пожарная сигнализация и помещения и здание покинули 102 человека. Пожарные проверили помещения и проветрили их.

В 11.20 спасатели получили вызов в волость Аташиенес в Екабпилском крае, где открытым пламенем горел одноэтажный дом на площади 100 квадратных метров. До прибытия VUGD из дома эвакуировался один человек, который пострадал и был передан медикам.

В течение суток были получены вызовы также на спасательные работы. Так в 8.46 в волости Рембатес, Огрский край в дерево врезалась машина. Два человека смогли выбраться из нее самостоятельно, а один оказался зажат. Пострадавшего вытащили и передали скорой.