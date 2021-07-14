Вчера в водоемах найдены двое утонувших
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Вчера спасатели нашли в водоемах двух утонувших, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС).

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Тело одного человека было найдено в пруду в Иецавской волости Баускского края, еще одного - в озере в Балгалской волости Талсинского края.

Вчера около трех часов дня ГПСС получила сообщение о том, что на Даугаве в Лиелварде перевернулась лодка, в которой находились пять человек. Помощь прибывших на место происшествия спасателей не потребовалась, так как очевидцы происшествия на лодках доставили людей на берег, где они были переданы работникам полиции самоуправления.

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LETA

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LETA
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