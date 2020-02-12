VDD начала уголовный процесс по факту скрытых камер видеонаблюдения в Вентспилсском порту

Служба госбезопасности (VDD) в конце января начала уголовный процесс по факту обнаружения скрытых камер видеонаблюдения и записывающих устройств в помещениях Вентспилсского свободного порта.

О том, что в помещениях установлены "жучки", Службу госбезопасности проинформировал один из сотрудников управления Вентспилсского свободного порта. Он передал спецслужбам и обнаруженные им скрытые камеры видеонаблюдения.

В рамках начатого уголовного процесса VDD провела осмотр помещений, в ходе которого также нашли и видеозаписывающую технику. Также были найдены документы, которые могут быть связаны с установкой скрытого видеонаблюления.

Во время следствия допрошены бывшие и работающие сотрудники управления Вентспилсского свободного порта. Допрошены и работники, которые, возможно, устанавливали камеры видеонаблюдения.