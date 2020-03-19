VDD: среди людей с душевными расстройствами повысился риск радикализации
Foto: Valsts policija

Согласно данным отчета Службы гсбезопасности (VDD), в прошлом году в Латвии был отмечен рост радикализации среди людей с душевными расстройствами. В этой связи существует также риск, что эти лица, вдохновившись идеологиями, оправдывающими насилие, смогут запланировать конкретное нападение.

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Несмотря на это, VDD констатировала отдельные факторы риска, которые потенциально могут влиять на ситуацию в сфере безопасности в будущем, что дает возможность предотвратить запланированные радикально настроенными лицами теракты. В 2019 году уровень террористической угрозы в Латвии оставался низким.

Наиболее значительными рисками, по оценке спецслужбы, являются радикализация отдельных лиц, контакты с экстремистскими и террористическими организациями за рубежом, а также членами латвийской мусульманской общины, которые ранее ездили в Сирию / Ирак, чтобы присоединиться к террористической группе Daesh.

Одной из основных групп риска радикализации остаются так называемые молодые мусульмане или новообращенные. Анализ информации, проведенный VDD, показывает, что исламская интерпретация проповедников в мусульманском обществе в Латвии не способствует радикализации и появления новообращенных.

В поле зрения Службы госбезопасности в прошлом году попали также лица с проблемной психикой, которые выражали поддержку отдельным террористам или террористическим группам.

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LETA

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LETA
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