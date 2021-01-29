Вечеринка в центре Риги: студенты-иностранцы прятались от полиции под кроватью и в шкафах

Сотрудники Рижской муниципальной полиции (РМП) в минувший вторник прервали вечеринку студентов из Италии и Франции, прибывших в Латвию для учебы в университете Turība по обмену. Всего на застолье в квартиру на ул. Блауманя собрались 16 гостей.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Как отмечают в РМП, о громкой вечеринке сообщили соседи, которые устали от криков и громкой музыки. Прибывшим стражам порядка двери открыл иностранец, который сообщил, что в квартире находится только он и пара его друзей. Как оказалось, в этот момент остальные студенты начали прятаться от полиции под кроватью ив шкафах.

В ходе разговора с полицейскими они признали, что знали о действующем запрете на вечеринки и пояснили, что в их странах также действуют подобные ограничительные меры.

Каждый из участников вечеринки оштрафован на 300 евро.