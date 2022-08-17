Вечеринка в подвале закончилась убийством приятеля: тело перевезли в лес
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В Даугавпилсском суде 8 сентября начнется процесс по делу об убийстве, совершенном в подвале многоквартирного дома в Даугавпилсе.

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Согласно обвинительному заключению, в марте 2022 года компания распивала алкоголь в подвале, когда между двумя мужчинами вспыхнул конфликт.

Как следует из материалов дела, сначала нападавший несколько раз ударил жертву по лицу, а затем взял нож и нанес несколько ножевых ранений в лицо, шею и область ладони. В результате полученных ранений пострадавший скончался.

Чтобы избежать наказание за содеянное преступление, нападавший вывез тело в лес. Поскольку в этом ему помогал приятель, сейчас перед судом предстанут оба.

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