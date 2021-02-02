Вечеринка закончилась дракой: пострадавший скончался в больнице
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На прошлой неделе сотрудники Валмиерского участка полиции получили информацию о том, что во время застолья один из участников вечеринки получил травмы и, не приходя в сознание, скончался в больнице.

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Как отмечает пресс-центр Видземского регионального управления полиции, информация об избитом мужчине (1969 г.р.) поступила на пульт дежурного от бригады Службы неотложной медицинской помощи, приехавшей на вызов.

Полиция начала уголовный процесс, в рамках которого задержала подозреваемого, однако позже к нему была применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы.

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