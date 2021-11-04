Вечером в Пардаугаве микроавтобус насмерть сбил пешехода

В среду вечером, 3 ноября, в Риге в Пардаугаве микроавтобус сбил пешехода, который скончался от полученных травм, сообщает LETA со ссылкой на сводку Госполиции.

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Смертельное ДТП произошло примерно в 17:50 на улице Баускас: автомобиль Renault Trafic сбил пешехода. Полиция продолжает выяснять обстоятельства произошедшего.

Всего за прошедшие сутки в Латвии произошло 143 ДТП, в авариях пострадали 14 человек, в том числе четыре пешехода и четыре велосипедиста.

В среду полиция составила 370 протоколов о различных административных правонарушениях на дорогах, в том числе 175 за превышение скорости, пять за вождение в состоянии алкогольного опьянения, три за агрессивное вождение и один за вождение в состоянии наркотического опьянения.