Вечером в субботу в Гайльзерсе утонул человек
Foto: DELFI

В субботу в 19.11 Государственная пожарно-спасательная служба получил вызов в Гайльэзерс. В водоеме находилась лодка с одним человеком внутри и вторым — в воде. Оба человека были доставлена на берег, но медики констатировали смерть одного из них.

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Подробности произошедшего выяснит полиция.

За минувшие сутки Государственная пожарно-спасательная служба получила 48 вызовов — потушены 11 пожаров, в 24 случаях проведены спасательные работы, а 13 вызовов оказались ложными. В пожарах никто не погиб, большие площади не выгорели.

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LETA

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