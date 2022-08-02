Вецмилгравис: девочка три дня не ночевала дома из-за пьянства матери

В понедельник, 1 августа, вскоре после 23.00 во время патрулирования окрестностей рижского микрорайона Вецмилгравис сотрудников Северного управления Рижской муниципальной полиции остановил мужчина с маленькой девочкой. Он пояснил, что 11-летняя девочка является подругой его дочери и уже три дня живет у соседей, а домой идти не хочет.

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В свою очередь, девочка рассказала стражам порядка, что не хочет идти домой, поскольку ее мать со своими братьями регулярно употребляет алкоголь, курит в квартире, а мамины братья эмоционально и физически влияют и на девочку, и на мать. Поэтому девочка заявила, что хочет поехать к отцу и бабушке, которые живут по другому адресу.

Полицейские решили осмотреть место жительства девочки и оценить условия проживания. Двери в квартиру стражам порядка открыл мужчина, он пригласил их в жилье. В квартире находилась мама ребенка, которая была в состоянии сильного алкогольного опьянения, она не могла внятно пояснить ситуацию. На вопрос о том, где ее дочь, женщина ответила, что два дня назад девочка уехала к отцу.

При осмотре квартиры было установлено, что в месте проживания девочки были созданы неадекватные условия для роста и развития. По квартире были разбросаны бутылки из-под алкогольных напитков, полы были липкими и грязными, а помещения сильно прокуренными.

Мать ребенка была проинформирована о ситуации и местонахождении ее дочери.

После осмотра квартиры стражи порядка отвезли девочку к отцу и бабушке. Двери открыла обеспокоенная происходящим бабушка. Полицейские объяснили ей обстоятельства случившегося и женщина полностью согласилась с тем, чтобы внучка осталась у нее. В свою очередь, отца ребенка в тот момент в квартире не было, дозвониться до него также не удалось, так как он был на работе.

За невыполнение обязанностей по уходу за ребенком начат процесс об административном правонарушении, информация передана в Рижский сиротский суд и социальную службу.