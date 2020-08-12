Вецмилгравис: компания на чужом авто совершила две аварии и сняла свои геройства на видео

Госполиция начала уголовный процесс по факту противозаконного приобретения и порчи имущества. Речь идет об авариях, совершенных компанией молодежи в Вецмилгрависе.

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На размещенных в интернете кадрах видно, как автомобиль, в котором находятся водитель и двое пассажиров, совершают два ДТП. Сначала они врезались во внедорожник Mercedes-Benz, затем, решив покинуть место происшествия, задним ходом повредили еще одну машину.

После того, как информация о ДТП была передана полиции, установили, что автомобиль, на котором были совершены аварии, присвоил себе один из изображенных на видео парней. Виновники аварии ранее уже попадали в поле зрения стражей порядка.

По делу начат уголовный процесс. Полная запись приключений дорожных хулиганов находится здесь. В видео присутствует ненормативная лексика.