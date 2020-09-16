Вецмилгравис: в подвале многоэтажки найден убитый мужчина
Foto: LETA

В начале этой недели в Вецмилгрависе, в подвале одного из домов было найдено тело мужчины со следами насильственной смерти. Как отмечает Degpunktā, по подозрению в совершении преступления задержан один из соседей.

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Установлено, что вечером 14 сентября мужчина распивал алкоголь с приятелями, затем все разошлись, а утром тело убитого с ножевым ранением в горло обнаружил сосед. Он также отметил, что во время застолья никто не ссорился и не провоцировал конфликты.

Начальник Зиемельского участка Рижского регионального управления полиции Янис Барздайнис сообщил, что задержанный ранее уже неоднократно попадал в поле зрения органов правопорядка, а также имеет за плечами уже пять судимостей. Свою вину в содеянном задержанный отрицает. Следствие продолжается.

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