Вецрига: 16-летний подросток отобрал у заснувшего на улице юноши мобильный телефон

Сотрудники Рижской муниципальной полиции в воскресенье, 11 сентября, задержали 16-летнего подростка, забравшего мобильный телефон у заснувшего на улицах старого города молодого человека.

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11 сентября сотрудники Центра видеонаблюдения Рижской муниципальной полиции увидели на камере видеонаблюдения в Старой Риге спящего молодого человека. На место был направлен ближайший наряд полиции, а сотрудники центра видеонаблюдения продолжали следить за ситуацией с помощью видеокамеры. Пока полицейские находилась в пути, мимо спящего прошла компания из четырех молодых людей, один из которых остановился у спящего и достал из его кармана мобильный телефон.

Через несколько мгновений на место прибыла полиция, которая быстро нашла группу молодых людей. Правоохранители показали 16-летнему подростку видеозапись нарушения, но молодой человек отрицал факт кражи.

Полицейские, обыскав его карманы, мобильный телефон потерпевшего не нашли. Тем не менее правоохранители доставили подростка в участок, как и потерпевшего. Там 16-летний подросток признал свою вину и показал место, куда он спрятал телефон, который вернули владельцу.

Полиция оценит ответственность молодого человека за совершенное правонарушение с учетом всех обстоятельств.

Рижская муниципальная полиция напоминает, что кража наказывается лишением свободы на срок до двух лет, либо временным лишением свободы, либо пробационным надзором, либо привлечением к общественным работам или штрафом.