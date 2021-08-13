Вецрига: группа итальянцев на ул. Калькю жестоко избила мужчину
Foto: F64

В ночь на 12 августа в Риге был жестоко избит мужчина, для которого встреча с туристами из Италии закончилась госпитализацией. Об этом сообщает Degpunktā.

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Избитого прохожего около 3 часов ночи заметили возле памятника Свободы патрульные Рижской муниципальной полиции. Сначала они вызвали скорую, а затем расспросили, что произошло. Пострадавший рассказал, что на ул. Калькю на него напали иностранцы, говорившие по-итальянски.

Просмотрев записи камер видеонаблюдения, полицейские зафиксировали приметы хулиганов, которых в скором времени заметили и задержали возле Даугавы. Правда, вскоре появилась версия, что потерпевший со свои другом пытались обокрасть туристов.

Сейчас этим делом занимается Госполиция. Не исключено, что граждане Италии понесут за свои действия уголовную ответственность.

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