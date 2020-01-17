Вецрига: люди в масках Путина и Рейгана инсценировали похищение человека

В минувший четверг на пульт дежурного Госполиции поступила информация от свидетеля, сообщившего, что, возможно, в Вецриге похитили человека. Многие прохожие стали очевидцами ситуации, когда юноши в масках нынешнего президента России и бывшего президента США Рональда Рейгана начали избивать на ул. Аудею парня, а затем силой запихнули его в багажник автомобиля Volvo и скрылись.

Как отмечают в пресс-центре Рижского регионального управления полиции, на место ЧП незамедлительно направили полицейские экипажи. Автомобиль, который соответствовал описанию, нашли в Вецриге. В салоне машины сидела компания, но уже без масок.

Всех участников "похищения" доставили для дачи объяснений в участок. Задержанные (все 1994 г.р.) пояснили, что проводили так называемый социальный эксперимент, чтобы понять, как общество реагирует на подобные ЧП. Отснятый видеоматериал они собирались позже разместить в интернете. Выяснилось, что нападение было постановочным, а жертву похищения играл один из членов компании.

Полицейские провели с задержанными беседу, во время которой рассказали о возможных последствиях подобных действий, а также подчеркнули, что подобные акции недопустимы и опасны. По делу начат административный процесс по факту мелкого хулиганства.