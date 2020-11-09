Вецрига: На первом свидании мужчина изнасиловал девушку и угрожал выбросить ее из окна
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В суд Видземского предместья Риги переданы материалы уголовного дела, в рамках которого мужчина предъявлена обвинения в изнасиловании и сексуальном насилии.

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Согласно материалам обвинительного заключения, в феврале 2020 года во время первого свидания мужчина стал проявлять агрессию, схватил девушку за волосы и затащил в комнату, где приказал раздеться. В противном случае он угрожал выбросить ее с 6-го этажа.

После этого мужчина изнасиловал жертву, а также, как отмечают в прокуратуре, применил к ней другие виды сексуального насилия, причинив ей таким образом телесные повреждения.

Лишь благодаря оперативности сотрудников участка "Центр" Рижского регионального управления полиции преступника удалось взять с поличным и задержать.

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rus.DELFI.lv

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