Ведется розыск пропавшей без вести 13-летней рижанки

Рижское региональное управление Государственной полиции разыскивает пропавшую без вести 13-летнюю Алену Мухину.

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9 июля около 12.00 Алена Мухина вышла из дома в Риге, на 1-й линии Чиекуркалнса, и отправилась в центр города гулять с подругами. С тех пор местонахождение подростка родителям и полиции неизвестно.

Приметы пропавшей девочки: рост 156 см, волосы русые до плеч, телосложение среднее. Одета в черную рубашку в стиле "оверсайз" с фиолетовыми и зелеными узорами, темно-серые спортивные штаны, на ногах - спортивная обувь. С собой был черно-белый рюкзак Vans.

Особые приметы Алены Мухиной: пирсинг на правой стороне носа и над губами, татуировка в виде розового сердца за левым ухом, татуировка "лох" на левой ноге. Девочка носит на руках много колец и резинок.

Государственная полиция призывает всех, кто знает местонахождение девочки, позвонить по телефону 67085921 или 110.