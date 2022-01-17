Великобритания: бывший латвийский мэр Висбеча обвиняется в изнасиловании

Бывшему мэру британского города Висбеч (Кембриджшир) Айгарсу Бальшевичсу предъявлены обвинения в изнасиловании.

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В минувшую пятницу Бальшевичс, ставший первым в истории латвийским мэром британского города, предстал перед судом в Питерборо по обвинению в изнасиловании, которое, как утверждается, произошло в мае 2021 года.

Как отмечает газета Wisbech Standard, после того, как Консервативной партии стали известны детали обвинения, Бальшевичс был отстранен от членства в этой партии. Для принятия этого решения оперативно было созвано заседание регионального отделения тори.

Балшевичс родился в Латвии и перебрался в Великобританию в 2003 году. В 2016 году он стал членом городского совета в Висбече, двумя годами позже — заместителем мэра городского совета. В 2019 году Айгарс Бальшевичс стал мэром этого города.



В настоящее время Бальшевис отпущен под залог. Следующее заседание к Королевском суде Кембриджа назначено на 11 февраля.