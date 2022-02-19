Великобритания: гражданин Латвии, убивший мать, признан невменяемым и помещен в больницу

В Королевском суде Шеффилда вынесено решение по делу

31-летнего Ренарса Г., который в мае прошлого года нанес своей матери многочисленные ножевые ранения. В результате нападения женщина скончалась.

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По данным британских СМИ, Ренарс Г. помещен на лечение в психиатрическую больницу.

Как отмечает Еxaminer Live , преступление было совершено 25 мая 2021 года, в Барнсли. Ночью брат подсудимого услышал крики 61-летней матери и увидел, как на нее напал вооруженный кухонным ножом брат. Когда свидетель попытался вмешаться, Ренарс оттолкнул его и захлопнул дверь.

Позже он сбежал, прихватив рюкзак, а брат вместе с соседями вызвал полицию. Когда к нападавшему спустя некоторое время нагрянула полиция, он уже стирал свою одежду и переоделся в спортивный костюм. Также к той поре он успел отмыть при помощи отбеливателя нож.

Первоначально Ренарсу Г. было предъявлено обвинение в убийстве, но прокуратура приняла заявление о непредумышленном убийстве из-за невменяемости подсудимого.

Выступая в суде, брат обвиняемого пояснил, что поведение Ренарса и его психическое состояние вызывали беспокойство еще за несколько месяцев до трагедии. Однажды он напал на брата и почти его задушил. Известно также, что подсудимый злоупотреблял амфетмином.

Еxaminer Live также сообщила, что подсудимый — параноидальный шизофреник, совершивший убийство матери во время обострения. Прокурор Дэвид Брук отметил, что Ренарс. Г, в частности, рассказывал о перемещении органов в своем теле, а также об отсутствии почки. Также ему казалось, что в его доме кто-то распылил некое опасное вещество, и он отравился.

Ренарс Г. некоторе время находился в тюрьме, однако позже, когда стал известен его диагноз, его перевели в психиатрическую больницу, где он продолжает лечение под наблюдением специалистов.