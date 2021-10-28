Великобритания: мошенник из Латвии пытался сжечь улики, когда в его дом нагрянула полиция

В Великобритании осужден 37-летний гражданин Латвии Алексей Ф., признанный виновным в том, что с помощью онлайн-платформ он мошенническим способом выманил у жертв 330 000 фунтов.

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Как отмечает Wisbech Standard, следствием было установлено, что латвиец производил мошеннические действия на онлайн-платформах в течение трех лет.: с 2017 по 2020 год.

Чтобы получить в Великобритании временные водительские права и открыть счета для перемещения средств, полученных мошенническим путем, он использовал фальшивый паспорт.

Когда полиция вышла на его след в Уисбеке (Кембрижшир) и направилась в дом с обыском, Алексей Ф. попытался сжечь улики. В ходе обыска у него в доме нашли сотни мобильных телефонов, SIM-карт и банковских карточек.

В итоге, Королевский суд Питерборо приговорил гражданина Латвии к трем годам и девяти месяцам тюремного заключения.