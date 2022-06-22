Великобритания обратилась к России по поводу пленных военнослужащих
Foto: Pexels.com, Andrés García

Великобритания направила России дипломатическую ноту касательно британских военнослужащих, приговоренных властями самопровозглашенной "ДНР" к смертной казни. Об этом 21 июня сообщил Reuters со ссылкой на посла России в Великобритании.

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Как пишет портал "Радио Свобода", Андрей Келин в эфире телеканала "Россия 24" заявил, что "высокомерный, поучительный" тон дипломатической ноты не вызывает у Москвы желания сотрудничать с Лондоном. Он добавил, что Великобритании необходимо обращаться напрямую в "ДНР", а "отношениям Москвы и Лондона падать некуда, дальше только разрыв".

9 июня так называемый верховный суд "ДНР" приговорил марокканца Саадуна Брагима и двух британцев — Шона Пиннера и Эйдена Аслина, воевавших на стороне вооруженных сил Украины (ВСУ), к смертной казни. Они признаны виновными в наемничестве и попытке вооруженного захвата власти и по законам "ДНР" должны быть расстреляны.

Пиннер и Аслин были захвачены в плен в Мариуполе, Брагим — под Волновахой. Все трое военнослужащих переехали в Украину задолго до начала российского вооруженного вторжения и уже несколько лет служили в морской пехоте ВСУ по контракту.

МИД Великобритании пока никак не прокомментировал ситуацию.

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