Великобритания: пьяный гражданин Латвии переехал бывшую коллегу

В Великобритании вынесен приговор 33-летнему Дидзису О., который, находясь в состоянии сильнейшего алкогольного опьянения, совершил наезд на бывшую коллегу. Женщине едва спасли ногу, однако она все еще страдает от болей и опасается, что может остаться инвалидом.

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По данным Echo-News.co.uk, авария произошла в местечке Ванге, в январе нынешнего года. В суде сообщили, что у Дидзиса ранее уже было четыре судимости за преступления, совершенное в пьяном виде, включая и управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Суд приговорил латвийца к трем с половиной годам тюремного заключения, а также лишил его прав на управление автомобилем на 72 месяца.