Велосипедист погиб при столкновении с грузовым автомобилем

По информации пресс-центра Видземского регионального управления полиции, 28 апреля, в 22.25 на 3-м км дороги Стамериена-Зелталея (волость Стамерианас Гулбенского края) произошло трагическое ДТП: велосипедист врезался в оставленный на обочине дороги грузовик.
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама
От полученных травм пострадавший скончался на месте аварии. Полиция начала уголовный процесс, чтобы выяснить обстоятельства трагедии.
Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
Читайте также