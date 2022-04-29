Велосипедист погиб при столкновении с грузовым автомобилем
Foto: Valsts policija

По информации пресс-центра Видземского регионального управления полиции, 28 апреля, в 22.25 на 3-м км дороги Стамериена-Зелталея (волость Стамерианас Гулбенского края) произошло трагическое ДТП: велосипедист врезался в оставленный на обочине дороги грузовик.

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От полученных травм пострадавший скончался на месте аварии. Полиция начала уголовный процесс, чтобы выяснить обстоятельства трагедии.

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