Велосипедист сбил ребенка: полиция просит отозваться свидетелей

Земгальское региональное управление полиции просит отозваться очевидцев ДТП, которое произошло 23 марта, в 15.00, в Свете (волость Светес), возле дома номер 16 по ул. Лиелсветес: в это время на дорожке для пешеходов и велосипедистов неустановленный пока водитель велосипеда совершил наезд на малолетнего ребенка.
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В результате ЧП ребенок получил травмы.
Если вы стали свидетелем этого происшествия или можете предоставить полиции другую важную информацию для расследования, просьба сообщать по телефонам: 63004266, 20293421 или 110.
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