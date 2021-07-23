Велосипедист врезался в прицеп трактора: пострадавший скончался
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В минувший четверг, в Добеле, на ул. Бривибас произошло трагическое ДТП: в прицеп трактора John Deere, совершавшего левый поворот, врезался велосипедист.

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О полученных травм мужчина скончался на месте аварии. Личность погибшего устанавливается. Начат уголовный процесс.

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