Вентспилс: на производстве Diana sveces произошел пожар, пострадали два человека

В результате пожара в производственном здании в Вентспилсе в пятницу, 28 октября, пострадали два человека, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD). Согласно информации в распоряжении агентства LETA, пожар возник в здании предприятия Diana sveces.

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В пятницу, 28 октября, в 18.19 в службу поступил вызов на улицу Рупниецибас в Вентспилсе в связи с пожаром, возникшим в одноэтажном производственном здании.

Прибыв на место, работники VUGD установили, что горит внутренняя часть металлического ангара с технологическим оборудованием на всей площади 180 квадратных метров (м2). До приезда VUGD из здания эвакуировались 56 человек.

В результате пожара пострадали два человека, которые были переданы медикам Службы неотложной медицинской помощи.

В 22.29 пожарно-спасательные работы на месте происшествия были завершены.

Согласно информации в распоряжении агентства LETA, пожар возник в здании предприятия Diana sveces. На данный момент представители компании ждут экспертов, чтобы выяснить причины пожара.

Всего за последние сутки в VUGD поступило 33 вызова: девять на пожары, 20 на спасательные работы, четыре вызова оказались ложными.