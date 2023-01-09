Вентспилс: полиция начала административный процесс против "тиктокера" за поддержку войны в Украине

Государственная полиция начала административный процесс в отношении мужчины, который в социальной сети TikTok выражал поддержку вторжения России в Украину, сообщила агентству LETA старший специалист по связям с общественностью Курземского регионального управления Госполиции Мадара Шершнева.

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Сотрудники Управления по борьбе с киберпреступностью Госполиции при мониторинге интернет-среды заметили видео в соцсети TikTok, где человек, скорее всего, в состоянии алкогольного опьянения, высказывал свое мнение на русском языке, поддерживая вооруженное вторжение в Украину российскими войсками, а также на протяжении всего видео использовал ненормативную лексику.

Полиция установила личность мужчины и выяснила, что мужчина проживает в стороне Вентспилса, поэтому информация была передана вентспилсским стражам порядка. Сначала полицейские выехали на заявленное место жительства мужчины в Вентспилсе, но обнаружили, что он там не проживает.

В результате розыскных мероприятий выяснилось, что мужчина находится в Таргале. Когда полицейские встретили его, он признал содеянное и пожалел о сказанном. Сотрудники Вентспилсского участка Курземского регионального управления Госполиции начали в отношении мужчины административный процесс.

При этом оценивается, не усматриваются ли в действиях мужчины иные нарушения закона.

В Госполиции напоминают, что такие действия в публичном пространстве также считаются мелким хулиганством и влекут за собой административную ответственность. Согласно Закону об административных наказаниях за нарушения в сфере управления, общественного порядка и использования государственного языка, за мелкое хулиганство применяются штрафы от 70 до 500 евро.

Полиция продолжит активный мониторинг интернет-среды с целью выявления лиц, совершивших правонарушения, получения всей информации о соответствующем лице и реагирования на событие путем предотвращения или пресечения правонарушения, добавила Шершнева.