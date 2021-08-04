Верховный суд отказал убийце падчерице в кассации
Foto: LETA

Сенат Верховного суда не стал возбуждать кассационное производство в уголовном деле, в котором за убийство падчерицы обвинялся Виестур Прищепов.

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Как отмечает "Курземес вардс", вместе с тем вступил в силу вердикт Курземского районного суда, согласно которому обвиняемый был приговорен к пожизненному заключению.

Напомним, 35-летний Прищепов, так и не признавший свою вину в содеянном, осужден за убийство в отягчающих обстоятельствах, если затем совершенно осквернение трупа.

9 апреля 2019 года мужчина связал своей 20-летней падчерице руки и ноги, а затем ее задушил. Чтобы утаить преступление, он спрятал тело в багажник своей машины и отвез в Эмбутскую волость, где сбросил труп в мелиорационный колодец, прикрыв его досками.

Известно, что Прищепов ранее был неоднократно судим, в последний раз в 2006 году за убийство женщины. Тогда Лиепайский суд приговорил его к лишению свободы на семь лет и шесть месяцев. Он был освобожден досрочно.

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rus.DELFI.lv

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