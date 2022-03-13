Верховный суд рассмотрит дело о выплате полумиллионной компенсации родителям погибшего мальчика

В конце марта Верховный суд рассмотрит просьбу родителей, трагически погибшего в Вараклянском центре опеки мальчика, о выплате компенсации в размере полумиллиона евро.

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Судебное заседание в письменном виде запланировано на 31 марта.

Родители погибшего ребенка уже дошли до окружного суда, который принял решение, что каждому из родителей Вараклянское краевое самоуправление должно выплатить по 40 тысяч евро. Родители этот судебный приговор оспаривают в Верховном суде, требуя выплатить 250000 евро каждому.

Как уже сообщалось, Видземский районный суд в Алуксне 19 октября прошлого года вынес решение об оправдании обвиняемых по уголовному делу о трагическом происшествии в Вараклянском центре опеке. Трагедия произошла в 2015 году — мальчик упал и погиб в шахте лифта.

Обвинение было выдвинуто четверым. Строительному инспектору самоуправления Ивете Мелеховой было выдвинуто обвинение по 3-й части 319-й стать Уголовного закона о неисполнении обязанностей должностного лица, которое повлекло за собой тяжкие последствия. Еще трое обвиняемых участвовали в возведении лифты, им предъявлено обвинение в убийстве по неосторожности. Виталий Сильманович, Юрис Якунов, Вадим Малиновский представляют различные компании, которые выполняли строительные работы на объекте и обеспечивали строительный надзор.

Прокурор Хелмутс Брасовс просил осудить главу строительного управления на два года лишения свободы, а остальных на один год лишения свободы, оставив размер морального вреда на усмотрение суда. Прокурор посчитал, что сумма компенсации, затребованная родителями, слишком велика.

Уже сообщалось, что 10 августа 2015 года родители вместе с мальчиком 1,8 года посещали бабушку в Вараклянском центре опеки. Во время визита мальчик подошел к лифту и открыл дверь лифта. В ожидании мамы ребенок зашел в лифт, где не были опущены защитные шторки. В лифте был зазор между кабиной и стеной. Мальчик попал в нее и упал с третьего этажа, получив политравмы. В ночь на 11 августа 2015 года мальчик скончался в Резекненской больнице.