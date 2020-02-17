Ветер оставил без электричества 3 000 клиентов Sadales tīkls

Из-за сильного ветра без электричества осталось уже более 3 000 клиентов Sadales tīkls по всей Латвии, сообщает LETA.

Больше всего ветер навредил электросетям в Земгале. Первые перебои были зарегистрированы около 6 утра в Курземе. С утра электричества не было у 13 000 клиентов Sadales tīkls, но большую часть неполадок удалось быстро устранить. К полудню без электричества осталось около 3 000 домохозяйств по всей стране.

Сообщить о неполадках в электросети можно по бесплатному круглосуточному номеру 8404. Информацию о том, где в данный момент нет электричества, можно посмотреть на сайте sadalestikls.lv.