Ветврачи: нужна уголовная ответственность для владельцев, чьи животные убили или покалечили другое животное

Латвийское общество ветврачей обратилось в Министерство юстиции с предложением ввести уголовную ответственность для владельцев, чьи животные убили или нанесли тяжкие увечья другому животному.

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В настоящее время Уголовным законом предусмотрена ответственность владельца лишь в том случае, если в результате нарушения правил содержания животного тяжкие травмы или травмы средней тяжести нанесены человеку. В уголовном порядке придется отвечать, если при нарушении этих правил животное нанесло человеку смертельные травмы.

В свою очередь, в Законе о защите животных говорится, что при нарушении правил содержания животного, при котором другому животному или человеку нанесен физический ущерб или материальный, предусматривается денежный штраф.

При этом, как отмечают в Латвийском обществе ветеринарных врачей, в стране все еще часто регистрируются случаи, когда по недосмотру владельца собаки сбегают из дома, бродят по округе, а затем нападают на других собак, кошек, овец, кроликов, домашних птиц или диких зверей. При этом такие случаи фиксируются как в сельской местности, так и в городах. И есть основания полагать, что таких случаев гораздо больше, чем это фиксируется официально.

При этом согласно действующим правилам, вне зависимости от тяжести ущерба, причиненного пострадавшему животному, владельцу агрессивного животного, нарушившему правила содержания, нужно заплатить штраф. Таким образом, никак не оценивается ущерб, причиненный животному, его страдания, проблемы со здоровьем или даже гибель.

"Мы часто слышим утверждения, что животное — это ценность, но на практике это никак не проявляется", — считают ветеринары.

В проекте поправок к закону, подготовленном рабочей группой по уголовному праву, в настоящее время говорится, что жестокое обращение — это действие или бездействие человека в отношении животного, которое приводит к проблемам со здоровьем животного,

увечьям или смерти, но при этом последствия человеческой безответственности не оцениваются, даже если они привели к гибели другого животного.

"Ветеринары считают, что нападение животного на другое животное, в результате которого жертва может быть покалечена или убита, также считается жестоким обращением, поскольку оно является результатом действия или бездействия владельца", — пояснил глава Латвийской ассоциации ветврачей Валдис Шмелиньш.