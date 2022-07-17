"Везде, где свободно": очевидец возмущен парковкой машин в Агенскалнских соснах

"Автомобили паркуют везде, где есть свободное место: на траве, около деревьев, на тротуарах, на перекрестках. Таких беспардонных водителей еще не видел", — резко критикует автовладельцев очевидец Дайнис, наблюдавший нарушения во дворах рижского микрорайона Агенскалнские сосны.

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Дайнис возмущен тем, что водители не считаются с правилами дорожного движения и с обязательными правилами парковки, установленными Рижской думой. По его мнению, у водителей транспортных средств просто нет совести.

"К сожалению, самое печальное, что жители все это видят и закрывают глаза. Они не сообщают об этих беззастенчивых действиях в полицию. Нарушители ПДД плюют в лицо всем честным участникам дорожного движения!" — жалуется читатель порталу DELFI.

В доказательство своих слов, очевидец сделал несколько фотографий, на которых наглядно видно, как паркуют автомобили в жилых дворах в Агенскалнских соснах.

Портал Delfi связался с Рижской муниципальной полицией, где главный специалист по связям с общественностью Томс Садовскис прокомментировал зафиксированные нарушения Дайниса.

Посмотрев на одну из фотографий, присланную Дайнисом, Садовскис отметил, что автомобиль припаркован в жилой зоне на тротуаре. За такое нарушение полагается штраф в размере 30 евро в соответствии с пунктом 5 части 4 57-й статьи Закона о дорожном движении.

"Ложная" желтая линия



За парковку транспортного средства в месте, отмеченном желтой линией на бордюре, тоже предусматривается штраф в 30 евро.

"Следует добавить, что владельцы домов и территорий в городе склонны рисовать желтые линии произвольно. Если линия не согласована должным образом, полиция не может наложить штраф за парковку в таком месте", — информирует представитель Рижской муниципальной полиции.

Садовскис также сообщил, что в некоторых случаях вызывают сотрудников правоохранительных органов, но наказание не может быть применено: "У позвонившего человека создается впечатление, что полиция не выполняет свою работу, а на самом деле линия нарисована незаконно".

В тех случаях, когда полицейские обнаруживают, что линия на бордюре была покрашена незаконно, они связываются с владельцем или управляющим соответствующего прилегающего участка, чтобы восстановить предыдущую окраску. Тогда либо убирают краску, либо бордюр перекрашивают в серый цвет.

На перекрестке или на проезжей части?



На другом фото, который прислал Дайнис, задний бампер припаркованного автомобиля находится фактически на перекрестке. За такое нарушение ПДД — автомобиль припаркован на перекрестке или ближе пяти метров от него — предусмотрен штраф в размере 40 евро.

"Фото сделано на пересечении улиц Алисес и Мартиня, в Пардаугаве. Водители Peugeot и VW должны быть оштрафованы на 40 евро", — говорит Томс Садовскис.

Представитель полиции напоминает, что лимит на парковку в 5 метров распространяется на перекрестки, но не на подъездные пути. В полицию часто поступают звонки об автомобилях, припаркованных на перекрестке. Но по приезду выясняется, что транспортное средство находится именно на подъездном пути, и в в этом случае штраф не применяется.

За машину на газоне — 350 евро



Комментируя фотографии, на которых видно, что автомобили оставлены на газоне, Садовскис говорит, что это запрещено обязательными правилами Рижской думы № 204. За такое нарушение к физическому лицу применяется предупреждение или штраф в размере от 10 до 350 евро.

Представитель РМП признает, что парковка автомобиля на газоне — распространенный вид правонарушений во дворах многоквартирных домов.

"В этих случаях полиция не оставляет решение о наказании на лобовом стекле автомобиля, а отправляет правонарушителю уведомление по почте. После этого нарушитель должен явиться в судебное заседание, где и определяется конкретная сумма штрафа", — объясняет Садовскис порядок применения штрафа.

Он также напоминает, что земля возле многоквартирных домов является совместной собственностью, поэтому необходимо вместе решить, как ее использовать и то, где и как установить парковочные места.

С 1 января по 13 июля этого года в мобильное приложение Рижской муниципальной полиции поступило 32 834 звонка о различных нарушениях. В среднем на приложение приходит 4000-6000 звонков в месяц. В этом году наибольшее количество звонков — 5776.