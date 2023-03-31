VID начал около 150 уголовных процессов о нарушении санкций
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Служба государственных доходов (СГД) возбудила около 150 уголовных процессов по факту нарушения санкций, введенных против России и Беларуси. Об этом в пятницу заявил заместитель генерального директора VID в сфере таможенного дела, директор Таможенного управления Раймондс Зукулс.

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С начала войны Таможенное управление VID в Латвии не пропустило 3692 груза в связи с нарушением санкций против России и Беларуси.

В целях предотвращения риска нарушения санкций Таможенное управление СГД провело 131 812 контрольных проверок документов и 4 047 физических проверок грузов.

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