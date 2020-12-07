VID начал уголовный процесс по зарплатам "в конвертах" в судостроительной компании

Управление Налогово-таможенной полиции Службы госдоходов (VID) в сентябре 2020 года начало уголовный процесс за выплату зарплат "в конвертах" на судостроительном предприятии, которое также занималось изготовлением металлических конструкций.

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Как отмечает пресс-центр VID, в декабре в рамках расследования на территории Риги было проведено пять обысков: в помещениях предприятия, а также в автомобиле.

В ходе обыска проверяющие нашли и изъяли 12 000 евро наличными, списки выплат зарплат, конверты с указанными на них именами и суммами, а также другие вещественные доказательства, представляющие интерес для следствия.

Во время досудебного следствия было установлено, что в период с января 2019 до августа 2020 года в бухгалтерских регистрах в полном объеме не указывалась зарплата, кроме того, деньги выплачивались работникам "в конвертах". Всего на фирме работали около 80 человек.