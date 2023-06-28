VID начала 170 уголовных процессов о нарушении санкций против России и Беларуси
Foto: LETA

С момента введения санкций против России и Беларуси Служба государственных доходов (VID) начала 170 уголовных процессов о нарушении санкций, сообщил заместитель генерального директора VID, директор таможенного управления Раймонд Зукулс на форуме, посвященном проблемам контрабанды.

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В этом году начато 56 уголовных процессов, в 2022 году — 114. Всего до 1 июня текущего года в 4 937 случаях таможня запретила перемещение через границу подсанкционных товаров, в том числе в этом году — в 1 680 случаях. Примерно в 1500 случаях был запрещен вывоз наличных денег в Россию.

Под санкции попадают более 4500 российских и более 1300 белорусских товаров.

Самыми распространенными видами нарушений являются указание неверных товарных кодов, ложное указание получателя или страны происхождения, попытки провоза предметов роскоши с заниженной стоимостью, попытки вывоза наличных, рассказал Зукулс.

Также Зукулс признал, что после введения санкций поток фур на восточной границе не уменьшился, а даже увеличился по сравнению с периодом до вторжения России в Украину. Безвизовый режим, введенный Беларусью для жителей Латвии, также создает риски нарушения санкций — границу ежедневно пересекают несколько сотен легковых автомобилей, и их количество только растет.

По словам Зукулса, предприниматели должны наконец понять, что сотрудничество с Россией и Беларусью в нынешних условиях токсично, а нарушение санкций может привести к ответственности вплоть до уголовной. Также следует уделять повышенное внимание партнерам из стран Центральной Азии и четко знать, кто является производителем товара, а кто — конечным получателем.

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